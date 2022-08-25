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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Epic Games Store раздают карточный «рогалик» Ring of Pain
На следующей неделе тоже что-то раздадут.
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Неделя за неделей пролетает не только год, но и вся жизнь, и как своеобразный счётчик прожитых недель у нас выступает магазин Epic Games Store, с наступлением очередного вечера четверга предлагающий забирать новые подарки. Сегодня предложение скромненькое: карточный «роглайк» Ring of Pain, в котором мы погружаемся в мир процедурно-генерируемых непредсказуемых подземелий, где должны сразиться с различными чудовищами.

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На следующей неделе подарок тоже будет, и им станет приключение Submerged Hidden Depths про затонувший мир и скрывающиеся в его глубинах секреты и остатки былого величия.

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Раздача Ring of Pain продлится вплоть до вечера первого сентября.

#epic games #epic games store
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