Неделя за неделей пролетает не только год, но и вся жизнь, и как своеобразный счётчик прожитых недель у нас выступает магазин Epic Games Store, с наступлением очередного вечера четверга предлагающий забирать новые подарки. Сегодня предложение скромненькое: карточный «роглайк» Ring of Pain, в котором мы погружаемся в мир процедурно-генерируемых непредсказуемых подземелий, где должны сразиться с различными чудовищами.
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На следующей неделе подарок тоже будет, и им станет приключение Submerged Hidden Depths про затонувший мир и скрывающиеся в его глубинах секреты и остатки былого величия.
Раздача Ring of Pain продлится вплоть до вечера первого сентября.