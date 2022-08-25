Игру, кстати, полностью переведут на русский язык, что сегодня уже редкость.

Разработчики из Petroglyph Games совместно с издательством Frontier Foundry анонсировали The Great War: Western Front — тактическую стратегию про Первую мировую войну. Действие игры происходит на Западном фронте в период с 1914 по 1918 годы.

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Геймеру доведётся командовать армиями в сражениях в режиме реального времени, определяя общую тактику войны в пошаговом стратегическом режиме.

Из геймплейных активностей здесь следует отметить типичные для стратегии вещи: исследование новых видов вооружений, возведение укреплённых районов, командование армиями и принятие ключевых решений, последствия которых способны серьёзно повлиять на результат боевых действий.

По заверениям авторов, The Great War: Western Front способна будет обеспечить беспрецедентный уровень стратегической глубины, который обеспечивается за счёт внедрения двух глобальных должностей для игрока — командующего театром военный действий и фронтового командира.

В роли командующего ТВД игрок получит увлекательную пошаговую стратегию, в которой ему предстоит управлять развёртыванием войск, исследовать технологии и тщательно продумывать распределение бесценных ресурсов по всему Западному фронту. На правах фронтового командира игроки будут командовать частями и подразделениями в динамичных сражениях в режиме реального времени. Тут придётся даже копать траншеи и штурмовать вражеские укрепления.

Другие особенности The Great War: Western Front:

Игра запоминает состояние полей битв — по мере продвижения по Западному фронту вы будете возвращаться на места былых сражений, которые всё еще сохраняют шрамы и разрушения, полученные в результате предыдущих столкновений.

Множество мелких деталей, которые помогут проникнуться атмосферой настоящей войны. После артиллерийских обстрелов остаются воронки, некогда спокойные сельские пейзажи Франции станут покрываться окопами и следами танков и огня, а траншеи и укрепления остаются там, где их построил игрок.

Влияние погоды на боевые сражения — по ходу затянувшегося конфликта игрок может столкнуться со снегом и дождями. Различные погодные условия влияют на эффективность применения артиллерии и скорость передвижения войск. Для победы необходимо будет продумывать стратегию с учетом всех условий.

Историческая достоверность. Игра разрабатывалась в сотрудничестве с Имперским военным музеем в Лондоне. Знания сотрудников музея помогли разработчикам максимально точно отобразить этот поворотный момент в истории.

Основные участники конфликта — Антанта и Центральные державы. Обе стороны обладают уникальными особенностями и предлагают собственный стиль игры.

Четыре режима: сюжетная кампания, исторические битвы, редактор сражений и классический мультиплеер.

«Каждая кампания будет уникальной. Каждое принятое вами решение, даже самое незначительное, способно повлиять на исход войны. Внедряйте новые военные технологии раньше срока, если вам удалось исследовать их быстрее. В ваших руках возможность изменить ход войны и всей истории!» — гласит официальное описание к игре.

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Военная стратегия The Great War: Western Front поступит в продажу на ПК в 2023 году. Разработчики обещают, что игра получит перевод на русский язык (субтитры и даже озвучка). За другими подробностями стоит обратиться к официальной странице проекта в Steam.