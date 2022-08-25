Говорят, запрос на данный контент в сообществе был колоссальным. А мы поверим; что ещё остаётся.

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3060 MSI Gaming за 40 тр в Регарде

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3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке

Игровое подразделение Microsoft вышло на связь и опубликовало свежий видеоролик касательно Microsoft Flight Simulator (2020). Оказывается, в сообществе любителей данной игры существовал колоссальный запрос на внедрение в игру вертолётов и планеров. Что ж, 11 ноября мечта сообщества сбудется, о чём сегодня сообщили разработчики проекта.

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Обновление будет посвящено 40-летнему юбилею существования франшизы Microsoft Flight Simulator и, естественно, выйдет бесплатно для всех обладателей игры.

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Вместе с вертолётами и планерами в данном обновлении также появится десяток соответствующих аэропортов и вертолётных площадок, дюжина новых самолётов, включая циклопический восьмимоторный транспортный самолёт «Хьюз H-4 "Геркулес"».