Красиво и познавательно.

Разработчики из компании Spiders совместно с издательством Nacon представили новый трейлер ролевого экшена Steelrising. Свежий ролик посвящён достопримечательностям Парижа — то есть, этот материал носит ещё и просветительский характер.

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Внимательные зрители могут заприметить во время просмотра Лувр, Бастилию, Сите с Собором Парижской Богоматери, Люксембургский сад и другие достопримечательности. На фоне всех этих достопримечательностей расхаживает наша героиня — автоматон по имени Эгида, которая будет выбивать дурь из механических тварей.

Ещё нужно обязательно напомнить о том, что для всех игроков, оформивших предзаказ, стартовало закрытое бета-тестирование. В рамках данного мероприятия геймеры помогут опробовать два уровня Saint Cloud и Les Invalides. Тестерам дадут «пощупать» систему кастомизации и даже протестировать несколько видов оружия.

Действие Steelrising происходит в Париже, который пылает и утопает в крови. Город страдает от безумия короля Людивика XVI и огромного количества его безжалостных автоматонов. Решить судьбу Французской революции в этом ролевом экшене предстоит механической защитнице королеве Эгиде, шедевру инженерного гения Эжена де Вокансона.

Ключевая особенность Steelrising — продуманная и невероятно сложная боевая система. Тут мы можем обратиться к официальном описанию игры в Steam: «В бою против механических солдат короля придётся с точностью просчитывать каждое движение. Комбинируйте уклонения, парирования, прыжки и разрушительные атаки, чтобы пробить себе путь через улицы Парижа. Каждая схватка станет настоящим испытанием для вашей выдержки, а неумолимых механических боссов-исполинов не удастся победить без должных усердия и сноровки».

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Релиз Steelrising должен состояться 8 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.