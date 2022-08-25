Разработчики из компании Spiders совместно с издательством Nacon представили новый трейлер ролевого экшена Steelrising. Свежий ролик посвящён достопримечательностям Парижа — то есть, этот материал носит ещё и просветительский характер.
реклама
Внимательные зрители могут заприметить во время просмотра Лувр, Бастилию, Сите с Собором Парижской Богоматери, Люксембургский сад и другие достопримечательности. На фоне всех этих достопримечательностей расхаживает наша героиня — автоматон по имени Эгида, которая будет выбивать дурь из механических тварей.
Ещё нужно обязательно напомнить о том, что для всех игроков, оформивших предзаказ, стартовало закрытое бета-тестирование. В рамках данного мероприятия геймеры помогут опробовать два уровня Saint Cloud и Les Invalides. Тестерам дадут «пощупать» систему кастомизации и даже протестировать несколько видов оружия.
Действие Steelrising происходит в Париже, который пылает и утопает в крови. Город страдает от безумия короля Людивика XVI и огромного количества его безжалостных автоматонов. Решить судьбу Французской революции в этом ролевом экшене предстоит механической защитнице королеве Эгиде, шедевру инженерного гения Эжена де Вокансона.
Ключевая особенность Steelrising — продуманная и невероятно сложная боевая система. Тут мы можем обратиться к официальном описанию игры в Steam: «В бою против механических солдат короля придётся с точностью просчитывать каждое движение. Комбинируйте уклонения, парирования, прыжки и разрушительные атаки, чтобы пробить себе путь через улицы Парижа. Каждая схватка станет настоящим испытанием для вашей выдержки, а неумолимых механических боссов-исполинов не удастся победить без должных усердия и сноровки».
Релиз Steelrising должен состояться 8 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.