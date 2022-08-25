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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Анонс новой Need for Speed состоится позже, чем планировалось — инсайдер
Уже даже анонсы откладывают! Что дальше?
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Согласно сообщениям множества инсайдеров и повторяющих за ними СМИ, Electronic Arts должна была представить новую игру серии Need for Speed в течение лета. Нетрудно увидеть, что от календарного лета осталось уже меньше недели, а анонса как не было, так и нет, и вряд ли он вообще состоится в оставшиеся несколько дней. По словам журналиста VentureBeat и по совместительству инсайдера Джеффа Грабба, это неслучайно.

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Как передаёт Грабб, анонс и, по всей видимости, релиз новой игры в данной серии аркадных гонок задержатся примерно на месяц. Если наложить данную информацию на предыдущие публикации от других инсайдеров, то, получается, что анонсировать новинку теперь собираются в сентябре, а выпустить — в декабре.

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Каких-либо сведений геймплейного характера касательно новой Need for Speed пока нет. По слухам, нас ждут современная графика и продвинутая физическая модель. Изначально игра должна была выйти в прошлом году, но из-за того, что студию Criterion «припахали» помогать DICE с Battlefield 2042, приоритеты изменились.

#electronic arts #criterion games
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