Оно полностью переделано, дабы соответствовать современным реалиям.

Для кого-нибудь это может стать сюрпризом, но у Steam имеется мобильное приложение. На сегодняшний день оно безнадёжно морально устарело, и Valve будет решать данную проблему. Ну, как «будет»: уже вовсю решает, и несколько часов назад запустила соответствующее бета-тестирование. Само тестирование открытое, однако в случае с iOS есть одна неприятная особенность: по правилам Apple, участники тестирования должны установить дополнительное приложение TestFlight, и их (участников) общее количество не может превышать десять тысяч.

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В обновлённом мобильном приложении Steam пользователей ждёт функция входа в систему с помощью QR-кода, усовершенствованные уведомления, более проработанная библиотека и возможность заходить сразу с нескольких учётных записей.

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Сроками сдачи приложения в релиз Valve пока не делится, но практика показывает, что между «бетой» и «релизом» промежуток небольшой.