Руководство теперь предлагает сократить список приоритетных целей.

Как сообщает Reuters, до момента формирования Илоном Маском (Elon Musk) предложения о покупке социальной сети Twitter скорость отсева персонала колебалась в пределах от 16 до 18% в год, а к настоящему моменту выросла до 18,3%. На лояльность персонала негативно влияет информационный фон, окружающий сделку, которая сама по себе теперь под вопросом из-за нежелания Маска брать взятые на себя в апреле обязательства.

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Источник изображения: Reuters

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На собрании сотрудников Twitter, как сообщает источник, обсуждались перспективы найма нового персонала, а также выражалось сомнение в способности компании достичь целевых показателей по развитию бизнеса в условиях исхода сотрудников. Генеральный директор Параг Агравал (Parag Agrawal) предложил подчинённым сосредоточиться на более узком перечне целей, достижение которых было бы по плечу уменьшившемуся в численности коллективу.