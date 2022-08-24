Разработчики ремейка System Shock привезли на мероприятие Future Games Show, которое проходит в рамках выставки gamescom 2022, новый трейлер. К сожалению, даты релиза в свежем ролике нет, но зато нам показали блуждания главного героя по основным локациям под монологи ИИ-злодейки.
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Ролик также даёт возможность оценить здешний арсенал протагониста, общую систему освещения и проработанность спецэффектов. А ещё враги — нам показали неприятелей, представляющих собой «сплав из плоти и стали». Что до SHODAN, то она не стесняется и не считает лишним в очередной раз напомнить обитателю станции «Цитадель» в бессмысленности всех его страданий.
System Shock — это полноценный ремейк проекта 1994 года. Игроков ждёт культовый геймплей с современной HD-графикой, улучшенным управлением, переработанным интерфейсом, новой музыкой и звуковыми эффектами. SHODAN была озвучена той же актрисой, что и в оригинале.
По сюжету, безумный ИИ захватила контроль над станцией «Цитадель», превратила её команду в армию киборгов и мутантов, а теперь собирается проделать то же самое со всей Землей. Геймерам нужно будет исследовать космическую станцию, на которой всё пошло не по плану, и с боем прорываться на новые уровни. Главная цель довольно простая - не дать SHODAN уничтожить человечество.
Полноценный ремейк System Shock должен выйти на ПК, PlayStation и Xbox. Кстати, страница с игрой в Steam официально не доступна для жителей России и Республики Беларусь. Скажем за это спасибо издательству Prime Matter.