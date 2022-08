Это даже раньше, чем гласили утечки.

В конце июля по Сети распространились слухи о том, что проект The Devil in Me, следующей части цикла хорроров The Dark Pictures Anthology, состоится в самом конце ноября. Сегодня разработчики из Supermassive Games в рамках gamescom 2022 заявили изданию IGN, что на самом деле игра поступит в продажу даже раньше — 18 ноября.

По сюжету The Devil in Me, нам придётся столкнуться с маньяком, предпочитающим мучать своих жертв с помощью различных хитроумных смертельных устройств. Здесь, безусловно, напрашивается аналогия с франшизой «Пила», на что, собственно, и был расчёт.

Проект создаётся для всех актуальных стационарных платформ.