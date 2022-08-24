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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Разработчики The Dark Pictures The Devil in Me подтвердили, что игра выйдет в середине ноября
Это даже раньше, чем гласили утечки.
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В конце июля по Сети распространились слухи о том, что проект The Devil in Me, следующей части цикла хорроров The Dark Pictures Anthology, состоится в самом конце ноября. Сегодня разработчики из Supermassive Games в рамках gamescom 2022 заявили изданию IGN, что на самом деле игра поступит в продажу даже раньше — 18 ноября.

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По сюжету The Devil in Me, нам придётся столкнуться с маньяком, предпочитающим мучать своих жертв с помощью различных хитроумных смертельных устройств. Здесь, безусловно, напрашивается аналогия с франшизой «Пила», на что, собственно, и был расчёт.

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Проект создаётся для всех актуальных стационарных платформ.

#supermassive games #the dark pictures the devil in me
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