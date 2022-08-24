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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: трейлер с персонажами тактической стратегии Miasma Chronicles про Америку, пережившую апокалипсис
«Миазма» — всё из-за неё.
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Разработчики из студии The Bearded Ladies совместно с издательством 505 Games представили новый геймплейный трейлер Miasma Chronicles — своей приключенческой игры с элементами тактики и стратегии про выживание в постапокалиптической пустоши, разорённой безумной силой под названием «Миазма». Свежий ролик знакомит зрителей с основными героями будущего проекта.

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События Miasma Chronicles происходят в недалёком будущем, где Америку разрушила дикая сила, упомянутая в прошлом абзаце. Главный герой проекта — Элвис, молодой мужчина, которого ещё ребёнком привезли в шахтёрский городок Застойтаун (так и называется, да).

Мать оставила нашего героя вместе с нянькой-роботом, которую он называет старшим братом. Ещё в наследство Элвису перешла загадочная перчатка, с помощью которой он может управлять «Миазмой». Игроку нужно будет вместе с «братьями» отправиться в путешествие по постапокалиптической пустоши, чтобы найти ответы на все вопросы. Ответы, которые могут навсегда изменить судьбу человечества.

Ключевые особенности проекта:

  • игра с исследованием в реальном времени сочетается с тактическими пошаговыми сражениями с элементами RPG;
  • сложное, красивое и многогранное окружение, а также диковинные персонажи;
  • возможность улучшать оружие и способности, которые дадут героям преимущества в битве;
  • захватывающая необычная история, в ходе которой вы узнаете правду о «Миазме».

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Релиз Miasma Chronicles должен состояться в будущем году на ПК и консолях текущего поколения (то есть, на PlayStation 5 и Xbox Series X|S).

#505 games #miasma chronicles. the bearded ladies
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