«Миазма» — всё из-за неё.

Разработчики из студии The Bearded Ladies совместно с издательством 505 Games представили новый геймплейный трейлер Miasma Chronicles — своей приключенческой игры с элементами тактики и стратегии про выживание в постапокалиптической пустоши, разорённой безумной силой под названием «Миазма». Свежий ролик знакомит зрителей с основными героями будущего проекта.

реклама

События Miasma Chronicles происходят в недалёком будущем, где Америку разрушила дикая сила, упомянутая в прошлом абзаце. Главный герой проекта — Элвис, молодой мужчина, которого ещё ребёнком привезли в шахтёрский городок Застойтаун (так и называется, да).

Мать оставила нашего героя вместе с нянькой-роботом, которую он называет старшим братом. Ещё в наследство Элвису перешла загадочная перчатка, с помощью которой он может управлять «Миазмой». Игроку нужно будет вместе с «братьями» отправиться в путешествие по постапокалиптической пустоши, чтобы найти ответы на все вопросы. Ответы, которые могут навсегда изменить судьбу человечества.

Ключевые особенности проекта:

игра с исследованием в реальном времени сочетается с тактическими пошаговыми сражениями с элементами RPG;

сложное, красивое и многогранное окружение, а также диковинные персонажи;

возможность улучшать оружие и способности, которые дадут героям преимущества в битве;

захватывающая необычная история, в ходе которой вы узнаете правду о «Миазме».

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке 3070 Ti за 60 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки Рухнула цена i9 12900K на треть В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз Miasma Chronicles должен состояться в будущем году на ПК и консолях текущего поколения (то есть, на PlayStation 5 и Xbox Series X|S).