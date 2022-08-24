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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Анонсирована Wyrdsong — мрачная ролевая игра от новой студии разработчиков Skyrim и Fallout: New Vegas
Есть трейлер, но подробностей — чуть.
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На церемонии открытия выставки gamescom 2022 разработчики из студии Something Wicked Games анонсировали свой дебютный игровой проект Wyrdsong — ролевую игру в антураже мрачного псевдоисторического фэнтези.

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В момент анонса было объявлено, что речь идёт о дорогом проекте, действие которого развернётся на месте средневековой Португалии. Сама студия Something Wicked Games была основана выходцем из Bethesda по имени Джефф Гардинер.

Под командованием Тодда Говарда он находится около 15 лет и успел поработать над Skyrim, Fallout 3 и 4, а также Fallout 76. Также в его новой команде есть люди, ранее трудившиеся в Obsidian Entertainment, BioWare и, разумеется, всё той же Bethesda. Набранные разработчики тоже на своих предыдущих местах трудились над ролевыми играми: Dragon Age: Inquisition, The Outer Worlds, Fallout: New Vegas и другими.

Действие анонсированной Wyrdsong будет происходить в открытом мире, где оккультные ритуалы рыцарей-тамплиеров давно стали нормой. Тут ещё есть многочисленные тайные сообщества и прочие тёмные штуки. В качестве одного из источников для вдохновения разработчики, между прочим, назвали сериал «Мир Дикого Запада» — поэтому все местные декорации могут оказаться не совсем тем, чем кажутся.

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Разработка Wyrdsong пока находится на ранних этапах, остальные подробности авторы обещают предоставить когда-нибудь потом.

#something wicked games #wyrdsong
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