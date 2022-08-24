А то вдруг кто-то забыл, что вообще неудивительно.

В конце прошлого года Remedy исполнила мечту миллионов и официально анонсировала Alan Wake II — новый проект в культовой теперь уже франшизе. Формально это продолжение, однако с точки зрения жанра новинка полностью перейдёт в разряд хорроров от третьего лица.

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К сожалению, с тех самых пор разработчики никакими свежими подробностями так и не поделились, разве что периодически дразня пользователей различными сомнительными публикациями. Вот и сегодня ситуация аналогичная: вместо того, чтобы привезти Alan Wake II на gamescom 2022 и огласить точную дату её выхода, Remedy решила «очень смешно» пошутить и напомнить о том, что проект находится в разработке.

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Безусловно, в бурном потоке игровых новостей известие об анонсе Alan Wake II могло в своё время остаться незамеченным, но обычно принято сопровождать подобные материалы хотя бы чем-то дельным и полезным для аудитории.