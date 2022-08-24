Его назвали Community Patch. Чтобы мы понимали, кого благодарить за его содержание.

Вчера студия Techland не только полноценно представила грядущее дебютное сюжетное дополнение к Dying Light 2, но и объявила о выпуске первого в своём роде обновления под названием Community Patch #1. Такое название обновлению присвоено по простой причине: патч сформирован на основе отзывов игроков, благодаря чему разработчики смогли сформировать наиболее остро необходимые изменения и внести их в игру.

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Трудно сказать, от кого из геймеров поступал запрос на большую часть внесённых патчем изменений, но, например, опции цветокоррекции в игре теперь появились. Также разработчики добавили возможность отключать эффект хроматической аберрации (это когда по краям объектов возникают оранжевые и голубые ореолы, будто мы смотрим на мир не здоровыми глазами персонажа, а через мощные линзы), внедрили поддержку SSAO, а также поддержку технологии AMD FSR (FidelityFX Super Resolution) 2.0.

Внесены изменения в мутантов: теперь их по ночам будет появляться больше, и действовать они будут агрессивнее и гораздо активнее.

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Напоминаем, что Dying Light 2 вышла в свет в начале этого года и получила положительные отзывы критиков и простых игроков. Серьёзных изменений в игровом процессе по сравнению с первой частью при этом не произошло, что стало причиной довольно быстрого насыщения сообщества данным проектом.