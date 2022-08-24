Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Dying Light 2 получила крупное обновление, включающее в себя поддержку AMD FSR 2.0
Его назвали Community Patch. Чтобы мы понимали, кого благодарить за его содержание.
рекомендации
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
3060 Ti MSI за копейки - смотри
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Вчера студия Techland не только полноценно представила грядущее дебютное сюжетное дополнение к Dying Light 2, но и объявила о выпуске первого в своём роде обновления под названием Community Patch #1. Такое название обновлению присвоено по простой причине: патч сформирован на основе отзывов игроков, благодаря чему разработчики смогли сформировать наиболее остро необходимые изменения и внести их в игру.

реклама

Трудно сказать, от кого из геймеров поступал запрос на большую часть внесённых патчем изменений, но, например, опции цветокоррекции в игре теперь появились. Также разработчики добавили возможность отключать эффект хроматической аберрации (это когда по краям объектов возникают оранжевые и голубые ореолы, будто мы смотрим на мир не здоровыми глазами персонажа, а через мощные линзы), внедрили поддержку SSAO, а также поддержку технологии AMD FSR (FidelityFX Super Resolution) 2.0.

Внесены изменения в мутантов: теперь их по ночам будет появляться больше, и действовать они будут агрессивнее и гораздо активнее.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
3070 Ti за 60 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
Рухнула цена i9 12900K на треть
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Напоминаем, что Dying Light 2 вышла в свет в начале этого года и получила положительные отзывы критиков и простых игроков. Серьёзных изменений в игровом процессе по сравнению с первой частью при этом не произошло, что стало причиной довольно быстрого насыщения сообщества данным проектом.

#techland #dying light 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Первое сюжетное дополнение к Dying Light 2 выйдет в середине октября
Techland показала коротенький тизер дебютного дополнения Dying Light 2 Bloody Ties про жестокие сражения на арене
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11
3
Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
53
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Август)
31
Как собрать быстрый, компактный и недорогой компьютер для учебы и игр к 1 сентября 2022 года
49
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
2
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
15:29
Ну да, заметно что на этот видосик угрохали годовой бюджет штата Дэлавэр.
Полиция Ирана конфисковала у граждан почти 9500 майнинг-ферм
hendehog
15:27
Интелю только и остаются такие вот "утечки" потому что и в серверах и в ноутах AMD его уделала. Причём очень-очень обидно.
Intel Core i9-13900K в Geekbench значительно производительнее AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X
Гроб Гробыч
15:26
Я ещё и в зад могу
Программист из РФ создал эмулятор для PlayStation 5 – играть в игры пока нельзя, но дело движется
Гроб Гробыч
15:24
Как ты смеешь так говорить на это произведение искусства! Над этим фейком трудилось всё моё начальство!
Полиция Ирана конфисковала у граждан почти 9500 майнинг-ферм
Мать шешенбека
15:24
с моим порядок, а ты смотрю новый создал
Газ в Европе стоит почти $3000 за тысячу кубов, а Шольц рассказывает детям, что он - богатый человек
Михаил Авраменко
15:24
Это и было шоу, голимая постанова. Никто так и не смог внятно ответить на один единственный вопрос: почему в 1969 году американцы смогли высадиться, а сейчас не могут это повторить? Прошло уже более 5...
Самая большая на сегодняшний день ракета НАСА готова к запуску на Луну в понедельник
Валерий Муравицкий
15:18
А никак, все проекты совместные с Россией мы просрали. Теперь мы аХрарная страна, которую Россия вгонит в каменный век
Самая большая на сегодняшний день ракета НАСА готова к запуску на Луну в понедельник
Иван Романов
15:16
это был сарказм.. накидал самые дешевые компоненты)
Как собрать быстрый, компактный и недорогой компьютер для учебы и игр к 1 сентября 2022 года
IRanPast
15:15
А как дела с космосом на каклоине?
Самая большая на сегодняшний день ракета НАСА готова к запуску на Луну в понедельник
Михаил Авраменко
15:14
Очередной выпуск ципсошной фейкофабрики.
Полиция Ирана конфисковала у граждан почти 9500 майнинг-ферм
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем