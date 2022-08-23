Как и было обещано на прошлой неделе, сегодня в рамках церемонии открытия выставки gamescom 2022 разработчики из Techland полноценно представили Bloody Ties — дебютное сюжетное дополнение к своему зомби-боевику Dying Light 2. Сопутствующий видеоролик и порция основной информации — прилагаются.
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Итак, в Bloody Ties игрокам предстоит отправиться в новое приключение, в котором игроки посетят неожиданную локацию — оперный зал Carnage Hall (аллюзия на реально существующий Carnegie Hall), полный различных испытаний и заданий, а также удивительных видов вооружений и многочисленных сюрпризов.
Релиз дополнения назначен на 13 октября. И да, это будет почти пятница, а именно — четверг.