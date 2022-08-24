Хотя церемония открытия gamescom 2022 прошла, её масштаб был слишком большим, чтобы мы в редакции «за один присест» могли физически осветить все достойные внимания инфоповоды. Главные материалы были опубликованы ещё вчера вечером, сегодня же мы частично пойдём ещё по тёплым следам минувшего события. Так, разработчики из miHoYo привезли на gamescom 2022 обновление своей суперпопулярной Action/RPG Genshin Impact.
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Обновление имеет порядковый номер 3.0 и несёт с собой массу нововведений. После установки обновления фанаты Genshin Impact получат возможность встретить новых противников, освоить новые рецепты, обзавестись новым оружием и экипировкой, посетить новые регионы и подземелья, пообщаться с новыми персонажами, и многое-многое другое. Естественно, отдельным пунктом в списке нововведений числятся исправления ошибок и многочисленные усовершенствования в игровом процессе.
Напоминаем, что Genshin Impact вышла в свет осенью 2020 года и очень быстро завоевала сердца миллионов геймеров по всему миру. Настолько быстро, что даже сами разработчики того не ожидали и были вынуждены стремительно перейти к пострелизной поддержке.