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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Ветераны DICE анонсировали The Finals — шоу-шутер с командными боями и условно-бесплатной моделью распространения
Свежая концепция — это всегда хорошо.
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Разработчики из студии Embark, основанной бывшим главой DICE Патриком Содерлундом, анонсировали The Finals — командный шутер от первого лица с разрушаемостью стен как одной из ключевых механик.

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Авторы The Finals «заморочились» с позиционированием своего нового проекта. По легенде игрового мира, The Finals — это крупнейшая в мире бесплатная боевая игра, в которой люди подключаются к виртуальному миру, вступают в команды на турнирах и сражаются на великолепных аренах, вдохновлёнными местами из реального мира. Упомянутая выше система разрушаемости позволяет бойцам по-всякому использовать менять или даже уничтожать локации.

Сотрудники Embark Studios считают, что ещё одно достоинство The Finals — зрелищность. Здешним героям нужно поражать своих фанатов красотой боя и стилем. Это в конечном итоге поможет завоевать всемирную славу и поддержку спонсоров (и то, и то — не настоящее, а лишь во вселенной The Finals).

Ключевые тезисы из официального описания проекта в Steam:

«Играйте в своем стиле: подкрадывайтесь к вражеским отрядам с катаной в руке или взрывайте целые здания. The Finals позволяет и то, и другое! Выбор за Вами. Множество навыков для разных типов телосложения, оружие и гаджеты помогут создать собственный стиль!

Весь мир — это ваше оружие (и ваш враг): опытный боец, конечно, умеет стрелять из ружей, но ведь выгоднее обратить против врага все окружение! Наши арены можно использовать любым способом и даже сравнять с землей (и враг тоже на это способен)».

Другие подробности The Finals размещены на официальной странице в Steam. Данная игра, скорее всего, будет распространяться по условно-бесплатной модели. Заинтересованным стоит обязательно попробовать пробиться в закрытом бета-тестировании.

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Дата релиза шоу-шутера будет объявлена когда-нибудь потом, из списка целевых платформ пока значится только ПК.

#embark studios #the finals
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