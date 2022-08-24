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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Чудовищные эксперименты — в свежем трейлере хоррора The Outlast Trials
А в конце октября в проекте пройдёт закрытое бета-тестирование.
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Разработчики из студии Red Barrels тоже прикатили на gamescom 2022, где, как и обещали ещё на прошлой неделе, представили на суд общественности свежий геймплейный видеоролик кооперативного хоррора The Outlast Trials. В нижеуказанном видео можно заметить различные чудовищные эксперименты, жертвами которых стали главные действующие лица проекта, за которых нам и предстоит играть.

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Вторая задача опубликованного видео — сообщить о том, что с 28 октября по 1 ноября в The Outlast Trials пройдёт закрытое бета-тестирование. К сожалению, свежих подробностей игрового процесса представлено не было.

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Когда игра выйдет в свет, также осталось без комментария. Зачем приезжали на выставку — непонятно.

#red barrels #the outlast trials
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