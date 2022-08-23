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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Главные злодеи Gotham Knights — в свежем геймплейном видео
Злодеев решили уместить в один ролик, тогда как «добрякам» посвятили отдельные ролики. Понятненько.
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Среди огромного количества глубоко третичных по своей сути проектов («генериков»), которые не имеет никакого смысла публиковать в редакционной новостной ленте нашего сайта иногда попадаются вполне достойные продукты. Например, супергеройский экшен Gotham Knights. Его главных героев мы уже давно знаем: это Найтвинг, Бэтгёрл, Робин и Красный колпак. А вот злодеи до сегодняшнего дня оставались загадкой. В рамках церемонии открытия gamescom 2022 разработчики показали свежий трейлер, полностью посвящённый суперзлодеям Gotham Knights.

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В видео продемонстировали обаятельную Харли Квинн, неприятного Гнилоликого и устрашающего Мистера Фриза. Естественно, злодеев будет больше, но пока что внимание уделили только им.

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Напоминаем, что в Gotham Knights нашей четвёрке героев предстоит дать бой организации «Суд Сов» и очистить Готэм от преступности. Всё по заветам почившего по сюжету Бэтмена. Игра должна выйти 21 октября на актуальных платформах.

#gotham knights
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