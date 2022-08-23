Три года проект маринуется.

Фанаты серии космических стратегий Homeworld так долго ждут выхода третьей номерной части франшизы, что уже утратили всякую на то надежду. К счастью, не утратили её разработчики, которые сегодня приехали на gamescom 2022, где опубликовали свежий геймплейный видеоролик и пообещали выпустить своё творение в свет в первой половине 2023 года.

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Игра была анонсирована в конце лета 2019 года и, в теории, должна по всем параметрам превзойти своих предшественниц. Какова была цена заявлениям девелоперов, узнаем в период с января по июнь.