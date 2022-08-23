Компании Focus Entertainment и Deck13 Interactive, последняя из которых известна работой над такими достойными продуктами, как The Surge и Lords of the Fallen, привезли на gamescom 2022 свой новый проект под названием Atlas Fallen. Новинка представляет собой фэнтезийный ролевой экшен, в котором героям предстоит буквально копаться в песке, чтобы черпать из него различные волшебные и прочие сверхъестественные способности, позволяющие призывать мощное оружие и даже поднимать в воздух чудовищно тяжёлые предметы. Всё ряди того, чтобы «освободить человечество, угнетаемое падшими богами».
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Каких-либо внятных подробностей кроме исключительно рекламных тезисов относительно Atlas Fallen пока нет. Что ж, будем ждать.
А ждать придётся сравнительно долго: раньше, чем в 2023 году проект не выйдет.