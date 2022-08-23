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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Gearbox официально представила New Tales from the Borderlands
Всё новое, стилистика — старая.
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О том, что новая часть Tales from the Borderlands находится в разработке, нам известно на протяжении уже нескольких месяцев. Сегодня же Gearbox в лице её основателя и руководителя Рэнди Питчфорда привезла полноценный презентационный видеоролик проекта на выставку gamescom 2022.

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По словам Питчфорда, новинка не просто так имеет приставку «New»: мы действительно будем иметь дело не с сиквелом, а с полностью новой игрой во франшизе — с новыми персонажами, новой сюжетной линией, новыми механиками и многим другим.

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Релиз New Tales from the Borderlands назначен на 21 октября.

#gearbox software #new tales from the borderlands
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