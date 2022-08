Всё новое, стилистика — старая.

О том, что новая часть Tales from the Borderlands находится в разработке, нам известно на протяжении уже нескольких месяцев. Сегодня же Gearbox в лице её основателя и руководителя Рэнди Питчфорда привезла полноценный презентационный видеоролик проекта на выставку gamescom 2022.

реклама

По словам Питчфорда, новинка не просто так имеет приставку «New»: мы действительно будем иметь дело не с сиквелом, а с полностью новой игрой во франшизе — с новыми персонажами, новой сюжетной линией, новыми механиками и многим другим.

Релиз New Tales from the Borderlands назначен на 21 октября.