28 февраля 2023-го, то есть.

Bungie продолжает активно развивать свой боевик Destiny 2. Сегодня студия наконец-то опубликовала анонсирующий видеоролик дополнения Lightfall («Конец света»), параллельно огласив точную дату его выхода — 28 февраля следующего года.

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По сюжету аддона, нам предстоит посетить Нептун и считавшийся просто легендой город Неомун, где нас ждёт новая захватывающая история Стражей, которым надо будет столкнуться с армией Калуса, что, в свою очередь, поставит точку в борьбе между Светом и Тьмой. Помимо сюжетного развития в «Конце света» игроки также получат в своё распоряжение подкласс «Прядь» (Strand).

Кроме того, в игре появится так называемый менеджер сборок, благодаря которому можно будет задавать наборы экипировки и впоследствии в пару кликов между ними переключаться. Предыдущий контент из игры переносить в «Хранилище» больше не станут, тем самым прислушавшись к справедливой критике геймеров. Также в перспективе Destiny 2 появится в продаже в Epic Games Store.

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Наконец, сегодня в Fortnite стартует мероприятие-«коллаборация» с Destiny 2. Ожидайте новые облики и прочую мелочёвку для ценителей.