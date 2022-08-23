Bungie продолжает активно развивать свой боевик Destiny 2. Сегодня студия наконец-то опубликовала анонсирующий видеоролик дополнения Lightfall («Конец света»), параллельно огласив точную дату его выхода — 28 февраля следующего года.
реклама
По сюжету аддона, нам предстоит посетить Нептун и считавшийся просто легендой город Неомун, где нас ждёт новая захватывающая история Стражей, которым надо будет столкнуться с армией Калуса, что, в свою очередь, поставит точку в борьбе между Светом и Тьмой. Помимо сюжетного развития в «Конце света» игроки также получат в своё распоряжение подкласс «Прядь» (Strand).
Кроме того, в игре появится так называемый менеджер сборок, благодаря которому можно будет задавать наборы экипировки и впоследствии в пару кликов между ними переключаться. Предыдущий контент из игры переносить в «Хранилище» больше не станут, тем самым прислушавшись к справедливой критике геймеров. Также в перспективе Destiny 2 появится в продаже в Epic Games Store.
Наконец, сегодня в Fortnite стартует мероприятие-«коллаборация» с Destiny 2. Ожидайте новые облики и прочую мелочёвку для ценителей.