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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Градостроительная стратегия Farthest Frontier за первую неделю разошлась 250-тысячным тиражом
Хотя её ранний релиз состоялся две недели назад.
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Современные разработчики и издатели игр — загадочные ребята. Отчёт по итогам марта публикуют в мае, по итогам июня — в августе, а когда с момента релиза пройдут неполных две недели, рассказывают о продажах за первую неделю. В игровой индустрии полно подобных странностей, но сегодня мы остановимся на третьей из них: представители студии Crate Entertainment сообщили, что их средневековый градострой в духе Anno 1404 за первую неделю разошёлся тиражом в 250 тысяч экземпляров, хотя по факту с момента его выхода в раннем доступе прошло без малого две недели.

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Учитывая, что перед нами инди-продукт в не особо популярном жанре, результат можно с чистой совестью назвать достойным.

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Напоминаем, что в Farthest Frontier мы получаем в своё управление небольшое поселение людей, о которых необходимо заботиться, не только удовлетворяя их первичные потребности, но и обеспечивая им досуг, развитие и прочее. Развиваться здесь, впрочем, можно в разных сферах, но не в духовной: от любых элементов религии авторы решили отказаться, дабы не создавать почву для различных конфликтов между геймеров. Что, конечно, странно: опять разработчики что-то решили за нас, нас же не спрашивая. С подобным безобразием в геймдеве надо что-то делать.

#crate entertainment #farthest frontier
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