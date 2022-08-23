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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Яндекс» откажется от раздела новостей и переместит главную страницу сервиса на ya.ru
Сервисы «Дзен» и «Новости» перейдут под управление VK.
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Компания «Яндекс» официально объявила о своём намерении отказаться от новостного агрегатора и желании развивать адрес ya.ru в качестве своей новой главной страницы. Предполагается, что после закрытия сделки по продаже ключевых медийных активов («Дзена» и «Новостей») именно короткий адрес станет основной точкой входа в Поиск, Почту и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя «Яндекс ID». Разработчики также собираются выпустить на Android новое приложение «Яндекс с Алисой».

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В свежем сообщении блога «Яндекса» сообщается, что ядром новой главной страницы и нового приложения станет Поиск. По адресу ya.ru пользователям будет доступен универсальный поиск, который «позволит что угодно и когда угодно», а также поисковые вертикали (чтобы находить, например, картинки или товары) и Алиса — чтобы быстро получать ответы. Уже сейчас у пользователей Сети есть возможность посмотреть, как будет выглядеть новая главная страница — она расположена по адресу new.ya.ru.

Существующее приложение Яндекс для Android сменит название на «Яндекс Старт». Оно будет функционировать как браузер, а пользователи получат возможность выбрать стартовую страницу в настройках. Приложение Яндекс для iOS продолжит работать как раньше, но без «Дзена» и «Новостей».

Бывшая медийная главная Яндекса после закрытия сделки станет порталом dzen.ru и перейдёт под управление VK. Также VK получит права на технологии и товарные знаки «Дзена» и «Новостей».

Соглашение, в рамках которого VK покупает «Дзен» и «Новости», а «Яндекс» — сервис доставки еды Delivery Club, компании подписали 22 августа. Сделку должны закрыть в ближайшие месяцы. Команда поддержки сервиса уточнила, что она требует согласования с Федеральной антимонопольной службой.

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Напомним, официальное сообщение о продаже «Яндексом сервисов «Новости» и «Дзен компании VK был объявлено ещё в конце апреля текущего года. Сумма сделки тогда не разглашалась, сейчас про неё тоже ничего не известно.

#яндекс #вконтакте #отечественное по #vk #дзен
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