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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Яндекс» официально заявила о продаже сервисов «Новости» и «Дзен» компании VK
Оба участника сделки опубликовали официальное заявление.
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Компания VK купит сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». О том, что стороны уже подписали договор, VK и «Яндекс» объявили в совместном заявлении. Сумма сделки пока не разглашается, ориентировочные сроки её полного закрытия тоже пока не называются. Перед полноценной продажей/покупкой обеим сторонам нужно согласовать всё с ФАС.

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Все подробности сделки будут обнародованы позже — особенно интересно будет услышать, как в дальнейшем станут работать «Яндекс.Новости» и «ЯндексДзен», и во что они будут преобразованы.

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Отдельные СМИ утверждают, что переговоры о продажи двух сервисов велись компаниями с конца 2021 года.

#яндекс #vk
1
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pavel80
15:29
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pavel80
15:27
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«Яндекс» официально заявила о продаже сервисов «Новости» и «Дзен» компании VK
Saint-14
15:27
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sanchez521
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