Оба участника сделки опубликовали официальное заявление.

Компания VK купит сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». О том, что стороны уже подписали договор, VK и «Яндекс» объявили в совместном заявлении. Сумма сделки пока не разглашается, ориентировочные сроки её полного закрытия тоже пока не называются. Перед полноценной продажей/покупкой обеим сторонам нужно согласовать всё с ФАС.

реклама

Все подробности сделки будут обнародованы позже — особенно интересно будет услышать, как в дальнейшем станут работать «Яндекс.Новости» и «ЯндексДзен», и во что они будут преобразованы.

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке 7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр RTX 3080 подешевела в 2.5 раза - смотри цену <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб

Отдельные СМИ утверждают, что переговоры о продажи двух сервисов велись компаниями с конца 2021 года.