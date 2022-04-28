Компания VK купит сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». О том, что стороны уже подписали договор, VK и «Яндекс» объявили в совместном заявлении. Сумма сделки пока не разглашается, ориентировочные сроки её полного закрытия тоже пока не называются. Перед полноценной продажей/покупкой обеим сторонам нужно согласовать всё с ФАС.
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Все подробности сделки будут обнародованы позже — особенно интересно будет услышать, как в дальнейшем станут работать «Яндекс.Новости» и «ЯндексДзен», и во что они будут преобразованы.
Отдельные СМИ утверждают, что переговоры о продажи двух сервисов велись компаниями с конца 2021 года.