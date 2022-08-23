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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Capcom удалось реализовать уже свыше 4 млн копий дополнения Monster Hunter Rise Sunbreak
Как говорится, достойному продукту — достойные продажи.
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Серия Monster Hunter ныне является для Capcom курицей, несущей золотые яйца. И «старшая» версия с подзаголовком World демонстрирует чудеса популярности, и «младшая» — Rise — не отстаёт. Сегодня, например, стало известно, что тираж дополнения Sunbreak для Monster Hunter Rise преодолел отметку в четыре миллиона экземпляров.

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Учитывая, что релиз дополнения состоялся меньше двух месяцев назад, данный результат можно с чистой совестью назвать потрясающим. Ещё раз: мы имеем дело с продажами именно дополнения, необязательного контента.

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Что касается продаж непосредственно основной Monster Hunter Rise, то по состоянию на начало июля тираж проекта составлял 10 миллионов копий.

#capcom #monster hunter rise
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