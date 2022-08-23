Распоряжение вступит в силу с 1 января 2023 года.

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что в России сформирован новый список обязательного к предустановке российского программного обеспечения. Данное требование будет распространяться на смартфоны, планшеты, ПК, ноутбуки и умные телевизоры.

реклама

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства РФ, которым утверждается перечень мобильных приложений и программ для обязательной предустановки на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и умные телевизоры с 1 января 2023 года.

Производители стационарных, портативных ПК и моноблоков должны будут предустанавливать «Яндекс.Браузер», «МойОфис» и антивирус «Лаборатории Касперского». Также в перечень предустановки для производителей Smart TV вошли 13 программ, среди которых есть «Яндекс», Rutube, VK Video, онлайн-кинотеатры Ivi, Premier, «КиноПоиск», Wink, Okko, More TV, Start, приложения «Первого канала», НТВ, «Смотрим» (ВГТРК).

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 Ti за 60 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки Рухнула цена i9 12900K на треть В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Документ, по данным «Ведомостей», уже внесён в правительство и прошел согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Предустановка ПО — это решение стратегическое и долгосрочное, а временный мораторий на штрафы — ситуативный, как реакция на сложившиеся условия, тут никаких противоречий нет, убежден собеседник «Коммерсанта» в правительстве.