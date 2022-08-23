Быть может, The Lord of the Rings Online и исполнилось десять лет, что по меркам видеоигры уже глубокая старость, но MMORPG ещё держится молодцом и даже посещает различные «омолаживающие» процедуры. Так, сегодня стало известно, что в обозримой перспективе игра обзаведётся свежим дополнением под названием Before the Shadow.
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Аддон будет сравнительно небольшим: в его состав включены новые квесты 1—32 уровней, четыре Книги для новых персонажей, а также два новых региона: Лебедянь и Кардолан. С точки зрения сюжета дополнение повествует о событиях самого начала «Братства Кольца»: Боромир продвигается в сторону Ривенделла для встречи с героями, в то время как назгулы, услышав от измученного пытками Голлума слова «Шир! Бэггинс!», отправляются на поиски Кольца Всевластья.
Старт предварительных заказов на дополнение должен начаться в конце сентября. Релиз — когда-нибудь после этого срока.