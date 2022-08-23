Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: геймплейный трейлер хоррор-шутера Sker Ritual про ужасные маски и выживание в антураже стимпанка
Страшненько!
рекомендации
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке

Независимая компания Wales Interactive опубликовала геймплейный трейлер Sker Ritual — своего кооперативного хоррор-шутера по мотивам отмеченного наградами ужастика Maid of Sker. В данной игре геймерам нужно сдерживать сверхъестественный натиск Молчунов (ужасных тварей, а как же) в одиночку или в команде до четырёх человек.

реклама

В представленном видео зрителям показали нескольких персонажей шутера: Blazeslinger, Phantom, Banshee и Mariner. У представленных героев будут в арсенале по три уникальные особенности, а также набор ультимативных умений, связанных с кельтскими богами. Оружие разрешать прокачивать, навешивая на него различные улучшения, дизайн которых отсылает ко многим произведениям в жанре стимпанк. Наконец, персонажи смогут во время боевых стычек подбирать особые и очень жуткие маски, которыми можно будет пугать врагов.

«Молчуны возвращаются в раундовом шутере с элементами выживания по мотивам отмеченного наградами британского хоррора Maid of Sker! Вас ждут орды уже знакомых и новых элитных чудовищ со сверхъестественными способностями, оружие в стиле стимпанк, сменные ужасающие маски и загадочные цели от авторов Maid of Sker, Battlefield 1 и Total War: Rome II.

Собирайте и наводите страх на жителей Скера, используя маски, вдохновленные различными типами хорроров, такими как: фолк, готика, зомби, научная фантастика, сверхъестественное и многое другое. Дразните товарищей по команде уникальными голосовыми репликами и меняйте обстановку острова в меню», — гласит официальное описание к игре.

рекомендации
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз кооперативного хоррор-шутера Sker Ritual должен состояться в октябре — пока речь идёт только о раннем доступе в Steam. Полноценная версия проекта должна появиться в продаже в первой половине будущего года на ПК и консолях.

#wales interactive #sker ritual
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Анонсирован Sker Ritual — кооперативный шутер про борьбу с монстрами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
34
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 21
+
Мини тест и обзор оперативной памяти Netac Shadow 8GB 3600MHz DDR4
46
Выращивание растений в марсианском грунте стало возможным благодаря анаэробным микробам
31
Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
+
Как собрать быстрый, компактный и недорогой компьютер для учебы и игр к 1 сентября 2022 года
+

Сейчас обсуждают

Art Art
01:01
дебилоид
Компьютер для миллионера – какой процессор купить, если вы всегда хотели сборку за 300 000 рублей
KashtanPalash
00:17
А как же 7950 XTX ? Она 25000 наберет. При потреблении в 900 ватт.
RTX 4090 и RX 7900 XT покажут одинаковую производительность, а RTX 4090 Ti обгонит их на 25%
KashtanPalash
00:16
В десятеричной системе. Ведь есть и другие, двоичная, двадцатеричная. Но и автор разумеется, не прав, насчет 25%.
RTX 4090 и RX 7900 XT покажут одинаковую производительность, а RTX 4090 Ti обгонит их на 25%
dmitry07
00:07
Оно мертво.
Видео: трейлер масштабного обновления 2.0 для фэнтезийной стратегии Total War: Warhammer III
flyval
00:00
Сразу видно поколение Z ! Приличный человек даже в руки смартфон не возьмёт.
Известный блогер реанимировал 2 ПК с помойки – что можно найти в корпусе, где раньше жили мышки
Опричник
23:55
Думаешь, к тому времени они сделают больше 8 нормальных ядер в чипе? Да ты оптимист!
Intel раскрыла подробности о структуре процессоров Core 14-го и 15-го поколений
Зю
23:51
Они убили Олега
Российским банкам и коллекторам запретят выдавать телефонных роботов за операторов-людей
lesik78
23:50
Я вообще предлагаю больных сразу из ротдома с обрыва сбрасывать.
Плановые отключения электроснабжения в Китае будут способствовать дальнейшему росту цен на литий
lesik78
23:40
Для высокоразвитых шумеров в тексте ссылка
Объёмы южнокорейского экспорта сокращаются, усугубляя экономический кризис
Зю
23:35
Ты бы видел, как эта помойка на М1 начинает лагать, когда коллега запустил шаринг экрана рабочего стола и начал запускать проект: на клики реагирует с лагом в 5 сек, всё тормозит... Поржал.
Apple первой получит чипы 3 нм от TSMC, но не для iPhone 14
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем