Страшненько!

Независимая компания Wales Interactive опубликовала геймплейный трейлер Sker Ritual — своего кооперативного хоррор-шутера по мотивам отмеченного наградами ужастика Maid of Sker. В данной игре геймерам нужно сдерживать сверхъестественный натиск Молчунов (ужасных тварей, а как же) в одиночку или в команде до четырёх человек.

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В представленном видео зрителям показали нескольких персонажей шутера: Blazeslinger, Phantom, Banshee и Mariner. У представленных героев будут в арсенале по три уникальные особенности, а также набор ультимативных умений, связанных с кельтскими богами. Оружие разрешать прокачивать, навешивая на него различные улучшения, дизайн которых отсылает ко многим произведениям в жанре стимпанк. Наконец, персонажи смогут во время боевых стычек подбирать особые и очень жуткие маски, которыми можно будет пугать врагов.

«Молчуны возвращаются в раундовом шутере с элементами выживания по мотивам отмеченного наградами британского хоррора Maid of Sker! Вас ждут орды уже знакомых и новых элитных чудовищ со сверхъестественными способностями, оружие в стиле стимпанк, сменные ужасающие маски и загадочные цели от авторов Maid of Sker, Battlefield 1 и Total War: Rome II.

Собирайте и наводите страх на жителей Скера, используя маски, вдохновленные различными типами хорроров, такими как: фолк, готика, зомби, научная фантастика, сверхъестественное и многое другое. Дразните товарищей по команде уникальными голосовыми репликами и меняйте обстановку острова в меню», — гласит официальное описание к игре.

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Релиз кооперативного хоррор-шутера Sker Ritual должен состояться в октябре — пока речь идёт только о раннем доступе в Steam. Полноценная версия проекта должна появиться в продаже в первой половине будущего года на ПК и консолях.