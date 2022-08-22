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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Новую Tales from the Borderlands продемонстрируют уже завтра
Вернее, уже менее чем через 22 часа.
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Завтра пройдёт предпоследнее в этом году крупное игровое мероприятие — gamescom 2022. В рамках данной выставки нас, согласно заверениям ведущего её церемонии открытия Джеффа Кили, ждёт масса приятных сюрпризов, однако гиперактивность Кили приводит к тому, что большая часть этих «сюрпризов» перестаёт быть таковыми задолго до начала мероприятия. Сегодня, например, Кили раскрыл ещё один секрет, предельно прозрачно намекнув, что в рамках церемонии открытия будет полноценно представлена новая Tales from the Borderlands. Ведущий прикрепил небольшую картинку, на которой изображены силуэты персонажей, которые, очевидно, являются главными действующими лицами проекта.

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Формально игра была анонсирована ещё весной, завтра же должен состояться дебютный показ игрового процесса вкупе с информацией об игровом процессе и сюжетной линии.

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Релиз, по плану, состоится до конца текущего календарного года.

#tales from the borderlands
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