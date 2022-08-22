Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: трейлер масштабного обновления 2.0 для фэнтезийной стратегии Total War: Warhammer III
Много всего там припрятано, даже слишком.
рекомендации
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке

Разработчики стратегии Total War: Warhammer III опубликовали трейлер обновления с порядковым индексом 2.0, которое добавит в игру многочисленные улучшения и балансные правки. Например, уже завтра, 23 августа, геймеры могут принять участие в бета-тестировании нового режима Immortal Empires. В рамках оного все фракции и локации из всех трёх частей стратегий Warhammer объединяют и размещаются на огромной глобальной карте.

реклама

Для участия в бета-тестировании Immortal Empires нужно наличие всех трёх частей стратегии, зато при соблюдении этого условия игроки могут рассчитывать на опробование глобальной карты со всеми материалами, а также со всеми расами и переработанным балансом.

Ещё одна важная порция контента — дополнение Champions of Chaos. Сюда же можно отнести набор с особыми эффектами и полностью обновлённый баланс игры, «причёсанный» под все изменения от ранее выпущенных DLC. Наконец, с получением обновы версии 2.0 клиент Total War: Warhammer III во внешнем плане тоже преобразится существенным образом. Игрок сможет включить дополнительные знаки захвата поселений и организовать быстрый доступ к нужным юнитам прямиком из интерфейса. Внешний вид отдельных солдат и система их анимаций тоже были «прокачены».

рекомендации
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Обновление 2.0 появится в Total War: Warhammer III уже завтра, 23 августа. Сам проект доступен на ПК.

#sega #creative assembly #total war warhammer iii
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Для Company of Heroes 3 рекомендуется компьютер хотя бы с Core i7-8700 и GeForce GTX 1660
Первые детали Hyenas — таинственного шутера от Creative Assembly
Несмотря на критику Sonic Frontiers со стороны геймеров, SEGA не намеревается откладывать релиз проекта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
34
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 21
+
Мини тест и обзор оперативной памяти Netac Shadow 8GB 3600MHz DDR4
46
Лунная миссия Артемида стартует 29 августа
40
Age of Wonders. Воспоминания фаната. Часть 2, AoW 2 и AoW Shadow Magic
8
Выращивание растений в марсианском грунте стало возможным благодаря анаэробным микробам
31

Сейчас обсуждают

Dusty Soldier
22:57
Профит ожидали производители. И продаваны. Иначе, для чего они выпускают новое говно взамен старых годных карт?
6 самых провальных видеокарт NVIDIA и AMD текущего поколения, которые не стоит покупать в 2022г
Dusty Soldier
22:55
6500 на каком интерфейсе сравнивали? Pci-e3 или 4? Под это говно брать хорошую мамку не комильфо. А если и брать, то переждать на встройке, пока не накопшь на нормальную карту.
6 самых провальных видеокарт NVIDIA и AMD текущего поколения, которые не стоит покупать в 2022г
phgopro
22:43
Уважаемый автор, добрый вечер. Мой выбор пал на i5 12400F, GeForce RTX 3070 от MSI, мать: gigabyte b660 gaming x ddr4, во всех случаях и сборках сюда ставят 2х8 гб ОЗУ. как Вы и рекомендуете, но вот ...
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра с 80+ FPS (Август)
Naruhodo
22:34
А вата и не палиться со своими нацистскими наклонностями
Зеркала сайтов "фейк-ньюс" теперь можно блокировать
Дмитрий Юфа
22:31
Вы неверно прочли мой коммент. Не уловили суть.
AMD Ryzen 7000 (Zen 4) на AM5 порадуют производительностью, но должны идти с зубочистками в наборе
Гроб Гробыч
22:29
Коллективный путин не народ, но вы одобряете такое положение, почему ему нельзя?
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
Гроб Гробыч
22:28
Не разрушай мечту Шеши
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
Taketon
22:28
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-22/european-buyers-are-snapping-up-the-most-russian-crude-since-april Не перестали, ну ты там не плач особо, в европе всегда нужны заробитчане толчки чи...
Газ в Европе стоит почти $3000 за тысячу кубов, а Шольц рассказывает детям, что он - богатый человек
Михалыч
22:27
Там много нестыковок. Со связью время прохождение сигнала странное, цвета непонятные, батареи литиевые работающие в холодильнике практически и др.
Выращивание растений в марсианском грунте стало возможным благодаря анаэробным микробам
Юрий Соколов
22:27
хм, есть ли корреляция между количеством майнеров/криптоэнтузиастов и популярностью газировки по странам )
Тестирование Кока Колы на крысах показало отрицательное влияние напитка на мозг
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем