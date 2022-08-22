Много всего там припрятано, даже слишком.

Разработчики стратегии Total War: Warhammer III опубликовали трейлер обновления с порядковым индексом 2.0, которое добавит в игру многочисленные улучшения и балансные правки. Например, уже завтра, 23 августа, геймеры могут принять участие в бета-тестировании нового режима Immortal Empires. В рамках оного все фракции и локации из всех трёх частей стратегий Warhammer объединяют и размещаются на огромной глобальной карте.

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Для участия в бета-тестировании Immortal Empires нужно наличие всех трёх частей стратегии, зато при соблюдении этого условия игроки могут рассчитывать на опробование глобальной карты со всеми материалами, а также со всеми расами и переработанным балансом.

Ещё одна важная порция контента — дополнение Champions of Chaos. Сюда же можно отнести набор с особыми эффектами и полностью обновлённый баланс игры, «причёсанный» под все изменения от ранее выпущенных DLC. Наконец, с получением обновы версии 2.0 клиент Total War: Warhammer III во внешнем плане тоже преобразится существенным образом. Игрок сможет включить дополнительные знаки захвата поселений и организовать быстрый доступ к нужным юнитам прямиком из интерфейса. Внешний вид отдельных солдат и система их анимаций тоже были «прокачены».

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Обновление 2.0 появится в Total War: Warhammer III уже завтра, 23 августа. Сам проект доступен на ПК.