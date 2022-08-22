Игра выйдет в будущем году. Заявлен текстовый перевод на русский язык.

Разработчики из студии Realforge совместно с издательством Kalypso Media анонсировали продолжение именитой серии градостроительных симуляторов Dungeons. Новая игра, которая прописана авторами как Dungeons 4, должна выйти в будущем году на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Также в первый день релиза (точная дата не установлена) она должна пополнить собой библиотеку сервиса Game Pass.

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Dungeons 4 предложит игрокам построить уютное поместье для подданых главных героев — Абсолютного Зла и верной (тут разработчики вставляют своё «кхм», кое-что намекая) ему тёмной эльфийке Талии. Геймерам предстоит построить коварное и надёжное подземелье для своих подданых. Для этого придётся отправить существ во Внешний мир и напомнить добрым его жителям, что лишь Абсолютное Зло правит их землями.

«Будьте ещё изворотливее, собирайте коварство и направляйте его на густые леса и зеленые луга Внешнего мира, чтобы окутать их тьмой. Позаботьтесь о надежной защите Подземелья: установите ловушки и отправьте побольше существ на его оборону. Настырные жители Внешнего мира не будут слоняться без дела, пока вы превращаете их земли в райский уголок Абсолютного Зла», — поясняют авторы «злого» градостроительного симулятора в официальном описании.

Dungeons 4 предложит строителям тёмных злых подземелий изучить сюжетную кампанию на 20 миссий с поддержкой кооператива (на двоих игроков), увеличенный Внешний мир и подземелья, новую систему умений для главной героини Талии, а также возможность менять Руку Зла для Абсолютного Зла.

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В магазине Steam уже появилась официальная страничка Dungeons 4, где для игры заявлена поддержка русского языка (текст). И на том спасибо, Kalypso Media.