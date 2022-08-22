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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Project CARS и Project CARS 2 скоро снимут с продажи
Это если кто-то так и не купил.
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В конце лета 2020 года в продажу поступила Project CARS 3, а в декабре того же года разработчики открыто заявили о планах по выпуску уже четвёртой номерной части франшизы. Как следствие, первая и вторая игры серии постепенно устаревали, а сроки лицензий на использование в них автомобилей и гоночных трасс начали подходить к завершению. Сегодня разработчики из Slightly Mad Studios сообщили, что снимут оба данных проекта с продажи.

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Делать это студия будет постепенно: Project CARS 2 снимут с продажи 21 сентября, а первую Project CARS — 3 октября.

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Важно понимать, что игры снимаются именно с продажи: если вы их приобретёте до указанных дат, то никто у вас их не изымет, и вы сможете продолжать в них играть.

#slightly mad studios #project cars #project cars 2
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В западных СМИ этого не пишут, так что просвещайся.
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