В конце лета 2020 года в продажу поступила Project CARS 3, а в декабре того же года разработчики открыто заявили о планах по выпуску уже четвёртой номерной части франшизы. Как следствие, первая и вторая игры серии постепенно устаревали, а сроки лицензий на использование в них автомобилей и гоночных трасс начали подходить к завершению. Сегодня разработчики из Slightly Mad Studios сообщили, что снимут оба данных проекта с продажи.
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Делать это студия будет постепенно: Project CARS 2 снимут с продажи 21 сентября, а первую Project CARS — 3 октября.
Важно понимать, что игры снимаются именно с продажи: если вы их приобретёте до указанных дат, то никто у вас их не изымет, и вы сможете продолжать в них играть.