Фанаты Battlefield в своё время раскритиковали решение DICE внедрить в Battlefield 2042 специалистов и отказаться от привычной и интуитивно понятной системы классов. Данное обстоятельство вызвало море обсуждений и критики, и вот, разработчики к ней наконец-то прислушались: в третьем сезоне в Battlefield 2042 будет возвращена система классов, состоящая из бойцов-штурмовиков, инженеров, бойцов поддержки и разведчиков-снайперов. Впрочем, есть один нюанс, и подробнее о нём ниже.
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Дело в том, что отказываться от специалистов в DICE также не хотят. Поэтому в студии приняли решение о распределении имеющихся (и, видимо, будущих) специалистов по четырём знакомым классам. У классов будут представлены уникальные возможности, экипировка и вооружение.
Но всё это будет только в третьем сезоне; пока что же на горизонте маячит только второй сезон, и в его рамках нововведения будут уже поскромнее. Ожидайте новое оружие, «косметику», а также переработанные поля боя «Космодром» и «Возрождение» вкупе с появлением новой карты, названием которой девелоперы пока не поделились.