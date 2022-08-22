Activision совместно с Infinity Ward хлебом не корми, дай лишний раз напомнить о том, что скоро выйдет очередное контентное обновление королевской битвы Call of Duty Warzone. Сегодня компании опубликовали свежий видеоролик, в котором в очередной раз уточняет, что старт сезона Last Stand назначен на 24 августа.
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Обновление внедрит в игру каноничных злодеев из разных игр серии Call of Duty, внесёт изменения в баланс, добавит новую операцию, оружие и различные косметические «ништяки».
Call of Duty Warzone остаётся одной из самых популярных игр в жанре королевской битвы. В производстве находится полноценный её сиквел-обновление Warzone 2, запуск которого, по слухам, состоится поздней осенью.