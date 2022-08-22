Динамика есть, смотреть — не на что.

12700KF за копейки в Ситилинке

12700KF за копейки в Ситилинке

Activision совместно с Infinity Ward хлебом не корми, дай лишний раз напомнить о том, что скоро выйдет очередное контентное обновление королевской битвы Call of Duty Warzone. Сегодня компании опубликовали свежий видеоролик, в котором в очередной раз уточняет, что старт сезона Last Stand назначен на 24 августа.

реклама

Обновление внедрит в игру каноничных злодеев из разных игр серии Call of Duty, внесёт изменения в баланс, добавит новую операцию, оружие и различные косметические «ништяки».

рекомендации ASUS 3070 за 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3080 Gigabyte подешевела на порядок 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3060 MSI дешевле 40тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Call of Duty Warzone остаётся одной из самых популярных игр в жанре королевской битвы. В производстве находится полноценный её сиквел-обновление Warzone 2, запуск которого, по слухам, состоится поздней осенью.