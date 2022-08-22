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Новости Software Михаил Андреев
Видео: динамичный трейлер к скорому старту нового сезона Call of Duty Warzone
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Activision совместно с Infinity Ward хлебом не корми, дай лишний раз напомнить о том, что скоро выйдет очередное контентное обновление королевской битвы Call of Duty Warzone. Сегодня компании опубликовали свежий видеоролик, в котором в очередной раз уточняет, что старт сезона Last Stand назначен на 24 августа.

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Обновление внедрит в игру каноничных злодеев из разных игр серии Call of Duty, внесёт изменения в баланс, добавит новую операцию, оружие и различные косметические «ништяки».

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Call of Duty Warzone остаётся одной из самых популярных игр в жанре королевской битвы. В производстве находится полноценный её сиквел-обновление Warzone 2, запуск которого, по слухам, состоится поздней осенью.

#activision #infinity ward #call of duty warzone
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А в PvP они и есть имба, во-1 всадник с маг. ударом, во-2, если стартуют в мире теней, то как ты их нагнешь. Ну и бонус к труду в PvP очень полезен. Но в PvE я бы не сказал, что особо выдающееся.
Age of Wonders. Воспоминания фаната. Часть 2, AoW 2 и AoW Shadow Magic
Михаил Авраменко
19:56
В западных СМИ этого не пишут, так что просвещайся.
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
Михаил Авраменко
19:54
Ну если ты читаешь только западные СМИ, то да - в них по Донецку никто не стреляет. Двойные стандарты, они такие.
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