Команда энтузиастов сообщила о релизе Entropy: Zero 2 — масштабной модификации для легендарного шутера Half-Life 2. Сюжетная кампания данного мода расскажет историю Комбайна — одного из солдат, которые выступали в игре «мальчиками для битья» для главного героя Гордона Фримена. Центральный персонаж Entropy: Zero 2 преследовал нашего любителя помахать монтировкой, прежде чем выйти на след одной из главных фигур сопротивления Джудит Моссман.
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Создатели Entropy: Zero 2 подошли к вопросу проектирования сюжетной кампании с прилежной тщательностью. Тут есть хорошо прописанные герои, множество мелких деталей, полноценная озвучка и многое другое. Авторы заверяют, что на одиночное прохождение игра потребует от 7 до 10 часов. Наконец, на вооружении у нашего Комбайна будет турелька из хорошо известной Portal.
Для Entropy: Zero 2 мододелы продумали и спроектировали новых врагов, новые единицы вооружения и даже новые спецэффекты. Игрок сможет здесь управлять целыми отрядами солдат, вызывать подкрепление с дронами и творить другие «злодейские» штуки.
Напомним, Entropy: Zero 2 является прямым продолжением пользовательской модификации, вышедшей ещё в 2017 году. Оригинал был высоко оценён игрокам, поэтому очень надеемся, что такая же судьба постигнет и сиквел. Скачать новинку можно вот по этой ссылке.