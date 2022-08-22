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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ubisoft опровергла слухи о работе над игрой про Блэйда
Что и требовалось доказать.
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Сегодня игровые издания, а вслед за ними и некоторые изображающие из себя новостников писатели из смежного нередакционного раздела нашего сайта «понесли» известие о том, что Ubisoft якобы трудится над игрой про охотника на вампиров Блэйда. Своё предположение издания выстроили на основе различных весьма непрозрачных намёков, обнаруженных ими на просторах Сети — в частности, фотографий процесса захвата движений. Нетрудно догадаться, что известие довольно быстро разнеслось по Сети и в конце концов оказалось на рабочих столах сотрудников Ubisoft.

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Они-то и положили конец различным слухам и домыслам, заявив, что хоть им и грустно разрушать надежды геймеров, но ни над какой игрой про Блэйда они не работают. Как бы то ни было, они с надеждой смотрят в будущее, в котором состоится релиз нового фильма о данном харизматичном охотнике на вампиров.

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Никакого удивления данное заявление Ubisoft не вызывает. Компания хоть и огромная, но завалена работой под заглушку, и распыление ресурсов на вторичные проекты про Блэйда у неё явно не числится в приоритетах.

#ubisoft
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