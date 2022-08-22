Разработчики из независимой шотландской студии Team Junkfish назвали точную дату выхода из раннего доступа Monstrum 2 — своего многопользовательского хоррора с элементами выживания. Проект, незаконченная версия которого появилась в Steam ещё 28 января 2021 года, дорастёт до версии 1.0 уже 6 сентября текущего года.
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Любопытно, что стоимость финальной версии будет точно такая же, как и у стартовой, — 360 рублей. По случаю анонса разработчики выпустили специальный трейлер. Напомним, действие Monstrum 2 разворачивается в процедурно генерируемой морской крепости, откуда предстоит выбраться четырём заключённым. Им придётся иметь дело с генетически модифицированными монстрами, поэтому задача выбраться — отнюдь не из лёгких.
Официальное описание проекта выглядит следующим образом:
«Исследуйте Спэрроулок, исследовательский центр Хонг-Ша Миллер, бывшее здание старой морской крепости. Перемещайтесь по сложной сети ржавых комнат и переходов, решая каждый раз новые задачи, основанные на геймплее и окружении.
Кооперируйтесь с товарищами по команде, чтобы собирать предметы, разбросанные по полуразрушенному объекту, которые позволят преодолеть препятствия, лежащие между вами и вашим билетом на свободу.
Оставайтесь в тени и скрывайтесь от глаз. Используйте различные укрытия, чтобы не быть замеченным, и избегайте ловушек, которые могут выдать ваше местоположение. Превратитесь в одного из генетически модифицированных чудовищ, созданных в ходе неудачных глубоководных экспериментов.
Крушите, ползайте по стенам, устраивайте ловушки, телепортируйтесь. Управляйте различными монстрами. Вместе с их уникальными способностями используйте особенности окружения и застаньте свою жертву врасплох».
На момент написания данного материала Monstrum 2 смогла заработать только 61 % положительных отзывов в Steam из 259 написанных. Скажем прямо, не самый впечатляющий результат.