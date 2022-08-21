Чего только не придумают, когда уже контента избыток...

Как и было обещано, сегодня Ubisoft перешла от тизеров к делу и полноценно представила Grim — нового атакующего оперативника Rainbow Six Siege. По традиции, разработчики опубликовали сравнительно продолжительный видеоролик с демонстрацией игрового процесса за «новичка».

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Главное отличительной особенностью Grim является специальное оружие, запускающее капсулы с содержащимися внутри роботизированными «пчёлами». Эти механические насекомые выполняют функцию разведки: попавший в этот металло-пластиковый «рой» противник будет «подсвечен» и виден команде Grim’а. Пытаться расстрелять пчёл практически бесполезно: они постоянно и хаотично двигаются, так что обезвредить ловушку можно будет только взрывчаткой.

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Grim войдёт в состав Rainbow Six Siege вместе с обновлением под названием Operation Brutal Swarm. Которое будет применено к игре уже в обозримой перспективе.