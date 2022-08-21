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Новости Software Игнатий Колыско
Симулятор инопланетной колонии The Eternal Cylinder от авторов дилогии Zeno Clash вскоре выйдет в Steam и не только
Игра доступна в EGS ещё с прошлого года.
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Разработчики из компании ACE Team сообщили, что выпущенный в прошлом году симулятор The Eternal Cylinder в скором времени расширит свою платформенную географию. Проект, который до настоящего момента был доступен на PlayStation 4, Xbox One и PC (Epic Games Store), вскоре также в Steam, а также на PS5 и Xbox Series. Релиз на новых платформах должен состояться 13 октября текущего года.

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В этой самой The Eternal Cylinder игрок управляет группой существ, называемых требумами. Он параллельно исследует инопланетный мир, полный экзотических обитателей и фантастических пейзажей. Всему живому здесь постоянно угрожает Цилиндр — древняя колоссальная движущаяся конструкция, разрушающая всё на своем пути.

Гибель мира в режиме реального времени, животный искусственный интеллект, органические исследования и головоломки — в представленной инопланетной экосистеме игроков ждёт довольно необычное приключение. Требумы игрока начинают с самого низа пищевой цепи, но они могут мутировать и развивать новые физические характеристики и возможности, потребляя различные элементы флоры и фауны.

Игроки могут одновременно управлять только одним требумом из племени, а остальное племя будет следовать за ним, но можно в любой момент переключаться на любого из соплеменников.

«Открывайте для себя десятки видов мутаций и эволюционируйте, чтобы попадать в новые ареалы обитания, решайте головоломки и выживайте в опасном мире. Соберите кочевое племя уникальных инопланетных существ под названием требумы. Исследуйте мир, чтобы спасти ещё больше своих собратьев и расширить семейство», — гласит официальное описание The Eternal Cylinder.

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Как мы хорошо знаем, в магазине Epic Games Store нет системы пользовательских оценок, хорошо зарекомендовавшей себя в Steam. Поэтому давайте обратимся к популярному агрегатору оценок Metacritic: у PC-версии игры есть 79 % рейтинга (8 оценок) и 8,0 среднего балла от пользователей (26 отзывов).

#ace team #the eternal cylinder
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