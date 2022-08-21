Культовая серия жива, а CSGO живёт дольше всех без новых частей.

В игровой индустрии не так уж много примеров того, как игровая модификация перерастает в полноценную и крайне успешную франшизу, любимую миллионами геймеров по всему миру. Пожалуй, кроме Counter-Strike таких примеров сразу и не припомнить, и вот, сегодня её последняя и самая коммерчески успешная часть — Global Offensive — отмечает своё десятилетие.

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За десять лет существования Counter-Strike Global Offensive в игре произошло много изменений и нововведений, главным из которых, пожалуй, является переход игры в конце 2018 года на условно-бесплатную модель распространения, благодаря которой её пользовательская база значительно увеличилась.

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Важно понимать, что формально десять лет Counter-Strike Global Offensive исполнилось именно сегодня, 21 августа. Различные издания, а также читатели-писатели в смежном и абсолютно никак не связанном с редакцией разделе нашего сайта, публиковавшие «юбилейные» заметки несколько дней назад, предсказуемо ошиблись, приняв начало компанией Valve праздничных мероприятий непосредственно за юбилей. Та, в свою очередь, внедрила в CSGO переработанное поле боя Tuscan, а также вернула в рейтинговый «пул» карт такие поля боя, как Breach и Anubis. Также Valve добавила различные тематические косметические элементы, которые можно приобрести в игровом магазине в составе специальной капсулы.