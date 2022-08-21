Разработчики из студии Stubby Games представили геймплейный трейлер The Entropy Centre — приключенческой головоломки с механикой перемотки времени. Некоторые игроки считают данный проект, как минимум, вдохновлённым именитой дилогией Portal от компании Valve.
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Главная героиня The Entropy Centre — девушка по имени Ария, которой каким-то образом удалось выжить после катастрофы. Восстановление вселенной возможно только при использовании ядра The Entropy Centre, нашей выжившей придётся всем этим заняться.
Схожесть с Portal тут выслеживается благодаря наличию у Арии необычного компаньона под названием ASTRA. Речь идёт об управляемым ИИ устройстве, которое позволяет сканировать пространственно-временной континуум и перемещать предметы обратно во времени. С помощью данного аппарата игрок сможет не только восстанавливать обрушившиеся колонны, но даже разогреть себе остывшую кружку чая.
Авторы называют The Entropy Centre «дьявольски сложной игрой» с тщательно продуманным, остроумным сюжетом и выдающейся озвучкой, в которой геймеров ждут изощрённые головоломки и эпическое приключение.
«Управляйте ходом времени, проходя через набитые головоломками комнаты к сердцу космической станции на орбите Земли. Мир сгинул во всепоглощающем пламени. Судя по всему, уцелеть удалось только вам. И единственная надежда человечества на возрождение заключена в ядре The Entropy Centre. Готовы ли вы принять горькую правду, которую оно скрывает?» — гласит официальное описание к игре.
Релиз The Entropy Centre должен состояться в текущем году на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.