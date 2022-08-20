Когда-нибудь в будущем, причём, отнюдь не обозримом, китайская студия Game Science всё же выпустит в свет свой фэнтезийный боевик-слэшер Black Myth Wukong. До тех пор нам приходится только облизываться на изредка публикуемые видеоролики игрового процесса — вроде того, что сегодня показала NVIDIA, являющаяся партнёром данного коллектива.
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Свежий геймплей позволяет ознакомиться с различными деталями игрового процесса Black Myth Wukong вроде новых элементов боевой системы, новых противников и прочего. Основной акцент, впрочем, сделан на использовании в Black Myth Wukong технологий трассировки лучей и «умного сглаживания» DLSS. Как и всегда в подобных видео, неплохо было бы сделать хотя бы несколько сравнений «с рейстрейсингом» и «без рейтрейсинга», потому что зачастую эта разница столь несущественна и столь слабо бросается в глаза, что неясно, где подтверждения применения данных технологий вообще надо выискивать.
Даже приблизительных сроков сдачи Black Myth Wukong в релиз пока нет.