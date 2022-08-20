И вот за это с вас потребуют RTX 2080 в разрешении 1440p.

Официальный геймплей перезапуска Saints Row от разработчиков мы уже видели, и не раз, но вот возможность взглянуть на продолжительную запись игрового процесса от неангажированных блогеров или журналистов появляется не так часто, как следовало бы. Сегодня, впрочем, такая возможность появилась: автор YouTube-канала AfterGames, которому, очевидно, предоставили доступ к пресс-версии Saints Row, поделился с общественностью 39-минутной записью геймплея. От стартовых, так сказать, титров.

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В нижеуказанном геймплее можно ознакомиться с первыми деталями сюжета, полюбоваться местными перестрелками, оценить систему косметической кастомизации персонажей и прочее. Если вы опасаетесь спойлеров, то лучше, конечно, избежать просмотра данного ролика.

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Релиз Saints Row состоится 23 августа на всех актуальных платформах. Напоминаем, что перед нами именно перезапуск: игра носит знакомое название, но вот действующие лица и сеттинг в ней будут уже другими. Цели персонажей и способы их достижения, впрочем, прежние: привести группировку «Святых» к абсолютному лидерству в городе. С неэкономичными системными требованиями проекта можно ознакомиться вот тут.