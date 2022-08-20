Prey, например, по масштабам даже рядом с ней не стояла.

Студия Arkane в настоящее время в поте лица трудится над «вампирским» боевиком Redfall. Его официальный анонс состоялся летом прошлого года, ну а релиз запланирован на первую половину следующего года. С публикацией подробностей Redfall всё пока не столь радужно, как могло бы быть, но кое-какие детали всё-таки просачиваются. Например, рассказывая про игровой мир Redfall, представители Arkane заявили, что проект станет крупнейшим в плане размеров игрового мира из всех игр, которые выпускала компания.

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В качестве сравнения разработчики привели в пример Prey. Размер её игрового мира составляет примерно пять футбольных полей, однако даже она в подмётки не годится Redfall. Из комментариев разработчиков следует, что Redfall если не на порядки, то как минимум в несколько раз превосходит Prey. Так что разгуляться вампирчикам определённо будет где.

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Хотелось бы верить, что за этим масштабом будет скрываться и столь же внушительное наполнение. А то огромными, но пустыми и безжизненными мирами мы за все эти годы уже изрядно «наелись».