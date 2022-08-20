Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Redfall станет самой крупной игрой от Arkane Studios
Prey, например, по масштабам даже рядом с ней не стояла.
анонсы и реклама
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке

Студия Arkane в настоящее время в поте лица трудится над «вампирским» боевиком Redfall. Его официальный анонс состоялся летом прошлого года, ну а релиз запланирован на первую половину следующего года. С публикацией подробностей Redfall всё пока не столь радужно, как могло бы быть, но кое-какие детали всё-таки просачиваются. Например, рассказывая про игровой мир Redfall, представители Arkane заявили, что проект станет крупнейшим в плане размеров игрового мира из всех игр, которые выпускала компания.

реклама

В качестве сравнения разработчики привели в пример Prey. Размер её игрового мира составляет примерно пять футбольных полей, однако даже она в подмётки не годится Redfall. Из комментариев разработчиков следует, что Redfall если не на порядки, то как минимум в несколько раз превосходит Prey. Так что разгуляться вампирчикам определённо будет где.

анонсы и реклама
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Хотелось бы верить, что за этим масштабом будет скрываться и столь же внушительное наполнение. А то огромными, но пустыми и безжизненными мирами мы за все эти годы уже изрядно «наелись».

#bethesda softworks #arkane studios #redfall
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Энтузиасты уже морально готовы исправлять за Bethesda ошибки в Starfield
Fallout 76: «Экспедиция в Питт» стартует в середине сентября
The Elder Scrolls Online осенью получит «друидское» дополнение Firesong из цикла «Бретонское наследие»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
22
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
289
Diablo II: Resurrected - старушка в новых одеяниях
49
Zen3 не всегда лучше Zen+: Сравнительное тестирование R7 2700X, R5 5500, i3-10105F
11
За "жизнью" - на Венеру: озвучены причины отправки частной миссии на планету
16
ТОП-10 претензий к компании Intel и ее продукции
37
AMD Ryzen 7000 (Zen 4) на AM5 порадуют производительностью, но должны идти с зубочистками в наборе
4
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 1
6
Северный поток снова останавливается – немцев научат принимать душ с помощью влажной тряпки
45
Маленькая история о маленьком апгрейде
1

Сейчас обсуждают

ZombieNation
00:50
терминатор 😎
Зеркала сайтов "фейк-ньюс" теперь можно блокировать
Dmitry Mitry
00:45
Проблема D&D в том, что она была создана доя настолок, то есть доступно для человека с кубиками, листком бумаги и карандашом. На компьютере можно лучше. Мне лично нравятся системы, в которых умения ра...
Diablo II: Resurrected - старушка в новых одеяниях
Вика Вика
00:44
Потому что xx70
Можно ли играть в актуальные игры на видеокарте 12-летней давности – тестируем GeForce GTX 570
Иван Кирби
00:41
Какая смена, олух. На часах 14:40
Северный поток снова останавливается – немцев научат принимать душ с помощью влажной тряпки
Dmitry Mitry
00:40
Неплохая игра. До Doom II не дотягивает, но любителям олдскул шутеров понравится.
В Epic Games Store началась бесплатная раздача DOOM 64
Ankain357
00:39
[Комментарий верифицирован Министерством правды, разрешён к публикации, не нарушает правила РКН, не является фейком, ни к чему не призывает, не имеет смысла, и не существует]
Зеркала сайтов "фейк-ньюс" теперь можно блокировать
Иван Кирби
00:39
Тут тебе в комментах уже новое погоняло придумали - мандаратор 😂
Зеркала сайтов "фейк-ньюс" теперь можно блокировать
Dmitry Mitry
00:39
У меня мамаша такая, лезет в интернет и читает исключительно вконец упоротую хрень: в прививки добавляют ртуть и еще графен (его то зачем?). С самолетов распыляют короновирус, следы белые в небе видел...
Зеркала сайтов "фейк-ньюс" теперь можно блокировать
Иван Кирби
00:37
Начал с того, что плата типа для профессионалов, а под конец пришел к выводу, что УГ 🤡 Молодец, чёткий писака.
MSI представила материнскую плату со встроенным процессором Core i5-11260H
Виктор Попко
00:35
Не читал, но ставлю минус, статья дно
Северный поток снова останавливается – немцев научат принимать душ с помощью влажной тряпки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем