Пока что остаётся только довольствоваться подобными материалами.

В конце весны Electronic Arts вместе с Respawn Entertainment анонсировали Star Wars Jedi Survivor — вполне предсказуемое после успеха первой части продолжение «Павшего Ордена». С тех пор все официальные сведения касательно данного проекта были глубоко вторичными, а мы до сих пор не знаем, когда разработчики намереваются выпустить новинку. Есть только слухи, гласящие, что это случится в марте, и вот, сегодня аналогичными догадками поделился относительно авторитетный инсайдер Джефф Грабб.

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Итак, сегодня Lucasfilm сообщила, что в марте следующего года выпустит роман Jedi Battle Scars, посвящённый событиям, которые пришлось пережить Кэлу Кестису в промежутке между «Павшим Орденом» и «Выжившим». По словам Грабба, март выбран не случайно: именно в начале весны должен состояться релиз Star Wars Jedi Survivor, ну а роман должен будет стать связующим звеном между сюжетами двух игр.

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Инсайдер Джефф Грабб тоже считает, что релиз Star Wars Jedi Survivor состоится в марте