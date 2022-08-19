Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер Джефф Грабб считает, что релиз Star Wars Jedi Survivor состоится в марте
Пока что остаётся только довольствоваться подобными материалами.
анонсы и реклама
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

В конце весны Electronic Arts вместе с Respawn Entertainment анонсировали Star Wars Jedi Survivor — вполне предсказуемое после успеха первой части продолжение «Павшего Ордена». С тех пор все официальные сведения касательно данного проекта были глубоко вторичными, а мы до сих пор не знаем, когда разработчики намереваются выпустить новинку. Есть только слухи, гласящие, что это случится в марте, и вот, сегодня аналогичными догадками поделился относительно авторитетный инсайдер Джефф Грабб.

реклама

Итак, сегодня Lucasfilm сообщила, что в марте следующего года выпустит роман Jedi Battle Scars, посвящённый событиям, которые пришлось пережить Кэлу Кестису в промежутке между «Павшим Орденом» и «Выжившим». По словам Грабба, март выбран не случайно: именно в начале весны должен состояться релиз Star Wars Jedi Survivor, ну а роман должен будет стать связующим звеном между сюжетами двух игр.

анонсы и реклама
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Инсайдер Джефф Грабб тоже считает, что релиз Star Wars Jedi Survivor состоится в марте

#electronic arts #respawn entertainment #star wars jedi survivor
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Грядущее обновление перенесёт игроков в Battlefield 2042 в район Панамского канала — утечка
Apex Legends попала в топ-9 игр в Steam с «онлайном», когда-либо превышавшим 500 тысяч человек
Новая презентация ремейка Dead Space пройдёт в конце сентября — авторитетный инсайдер
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
22
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
289
Топ-10 лучших 3D-платформеров
2
Age of Wonders - воспоминания фаната
16
Diablo II: Resurrected - старушка в новых одеяниях
46
За "жизнью" - на Венеру: озвучены причины отправки частной миссии на планету
16
Крошка Тина | История персонажа
5
Zen3 не всегда лучше Zen+: Сравнительное тестирование R7 2700X, R5 5500, i3-10105F
8
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 1
6
Метеоритная теория образования земных континентов
6

Сейчас обсуждают

_Вeжливый_HIMАRS_
21:49
В Пентагоне раскрыли детали новой помощи Украине США передадут военную помощь на сумму около $775 миллионов. Чиновник Пентагона, пожелавший остаться анонимным, отметил, что США подготовили большой па...
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
Kira625
21:49
Вот не видел цифр сколько вливается в ГП, озвучь. Мля ты писец тугой, допустим форвардый P/E на конец 2022 у ГП упадёт до 2,0 это означает, что компания будет еще более недооценена, что рынок оценивае...
Министерство экономического развития России обещает восстановить экономику всего за 3 года
RCdStory
21:49
Вряд ли продлят: это уменьшит налоговые поступления (хоть с магазинов, хоть с превышения порога), ведь налогов много не бывает. А ведь было время, когда лимит в 1000 у.е. был нормой, пока барыги из АК...
На беспошлинную покупку товаров из-за рубежа стоимостью до 1000 евро осталось совсем мало времени
wwr222
21:47
Ну, смотри. Что более безопасно: сделать в сотый раз Ассассина, который уже всех затрахал (но приносит прибыль) или разработать новый проект (который не факт, что станет культовым)? Для руководителей ...
Diablo II: Resurrected - старушка в новых одеяниях
Voldemaar
21:47
Справедливости ради стоит сказать, что Бе-200 тушили небесплатно.
Новая авиационная ракета Х-69 квадратного сечения имеет точность в пять метров
Voldemaar
21:45
Гитарюге отошли, он починит тебе сокет.
Почему тестировщики не любят AMD
_Вeжливый_HIMАRS_
21:44
так Украина защищается. но белгород курск и прочие уже на стреме. там им регулярно прилетает. да и трупы вна россию уже по графику В Пентагоне сообщили, что ранее анонсированные зенитно-ракетные комп...
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
Семён Иванов
21:41
Самое интересное, что при всех победах и достижениях Украины, война идёт на её территории.
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
_Вeжливый_HIMАRS_
21:40
Над Россией опускается «валютный занавес» Над российской банковской системой стремительно опускается «валютный занавес», отрезающий все больше и больше банков от операций в долларах и евро. На данны...
Новая авиационная ракета Х-69 квадратного сечения имеет точность в пять метров
Смирно рядовой Sitronix
21:39
нихуя не понятно, кто кого принуждать будет?
В Госдуму внесли законопроект о принудительном лицензировании контента
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем