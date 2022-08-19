Быть может, до релиза Hogwarts Legacy ещё нужно дожить — раньше февраля следующего года игра точно не выйдет — но это нисколечко не мешает разработчикам время от времени публиковать новые тематические видеоролики. Несколько часов назад, например, авторы проекта выложили видеоролик, посвящённый демонстрации красот местного игрового мира. По замыслу девелоперов, данное видео должно успокоить и, если хотите, убаюкать зрителя. Трудно сказать, насколько эта цель достижима, но если вы находитесь на работе, то от греха подальше лучше отложите просмотр до прибытия домой.
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Hogwarts Legacy повествует о том, как талантливый ученик, быстро «схватывающий» все волшебные науки, должен разгадать древнюю тайну Школы Чародейства и Волшебства «Хогвартс». Действие игры разворачивается за сотню лет до событий, описанных в книгах и кинофильмах «поттерианы», так что кроме непосредственно Хогвартса ничего знакомого здесь для вас не будет.
Релиз после многочисленных переносов теперь запланирован на 10 февраля.