Слухи о том, что Death Stranding пополнит собой подписку Game Pass для PC, гуляют по Сети уже сравнительно продолжительное время. Сегодня эта информация подтвердилась официально: как сообщила Microsoft, последнее на сегодняшний день творение Хидео Кодзимы станет доступно обладателям PC-версии подписки Game Pass уже со следующего вторника, 23 августа.
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Хотя в подробности Microsoft не вдаётся, по всей видимости, речь идёт именно о базовой версии Death Stranding, а не о «режиссёрской», куда были добавлены новые возможности и расширена сюжетная линия.
Напоминаем, что Death Stranding вышла в свет на PlayStation 4 в ноябре 2019-го, а летом 2020-го стала доступна на PC. В сентябре прошлого года игра посетила и PlayStation 5. Данный проект Кодзимы стал одним из наиболее неоднозначных в его карьере геймдизайнера: игроки отмечли достойную сюжетную линию, но крайне сомнительный по своей сути игровой процесс. Впрочем, искусство — дело такое: оно для ценителя.