Для тех, кому не улыбается идея тратить деньги на «симулятор ходьбы», а поиграть хочется.

Слухи о том, что Death Stranding пополнит собой подписку Game Pass для PC, гуляют по Сети уже сравнительно продолжительное время. Сегодня эта информация подтвердилась официально: как сообщила Microsoft, последнее на сегодняшний день творение Хидео Кодзимы станет доступно обладателям PC-версии подписки Game Pass уже со следующего вторника, 23 августа.

реклама

Хотя в подробности Microsoft не вдаётся, по всей видимости, речь идёт именно о базовой версии Death Stranding, а не о «режиссёрской», куда были добавлены новые возможности и расширена сюжетная линия.

анонсы и реклама ASUS 3070 за 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3080 Gigabyte подешевела на порядок 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3060 MSI дешевле 40тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Напоминаем, что Death Stranding вышла в свет на PlayStation 4 в ноябре 2019-го, а летом 2020-го стала доступна на PC. В сентябре прошлого года игра посетила и PlayStation 5. Данный проект Кодзимы стал одним из наиболее неоднозначных в его карьере геймдизайнера: игроки отмечли достойную сюжетную линию, но крайне сомнительный по своей сути игровой процесс. Впрочем, искусство — дело такое: оно для ценителя.