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Новости Software Михаил Андреев
Fallout 76: «Экспедиция в Питт» стартует в середине сентября
Геймеры смогут вырваться за пределы Аппалачии.
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Несмотря на почтенный по современным стандартам возраст, Fallout 76 продолжает регулярно пополняться свежим контентом, и сегодня Bethesda сообщила о том, что следующая контентная добавка — «Экспедиция в Питт» — о существовании которой мы знали ещё в начале этого года, станет доступна 13 сентября.

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В рамках данного дополнения игроки смогут выбраться за пределы Аппалачии и отправиться в постапокалиптический Питтсбург, чтобы завести там новых друзей и выполнить целую череду ответственных заданий.

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Само дополнение бесплатное, однако игроки при желании могут приобрести специальные наборы с различной необязательной мелочёвкой.

#bethesda softworks #bethesda game studios #fallout 76
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