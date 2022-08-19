Несмотря на почтенный по современным стандартам возраст, Fallout 76 продолжает регулярно пополняться свежим контентом, и сегодня Bethesda сообщила о том, что следующая контентная добавка — «Экспедиция в Питт» — о существовании которой мы знали ещё в начале этого года, станет доступна 13 сентября.
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В рамках данного дополнения игроки смогут выбраться за пределы Аппалачии и отправиться в постапокалиптический Питтсбург, чтобы завести там новых друзей и выполнить целую череду ответственных заданий.
Само дополнение бесплатное, однако игроки при желании могут приобрести специальные наборы с различной необязательной мелочёвкой.