Геймеры смогут вырваться за пределы Аппалачии.

-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

Несмотря на почтенный по современным стандартам возраст, Fallout 76 продолжает регулярно пополняться свежим контентом, и сегодня Bethesda сообщила о том, что следующая контентная добавка — «Экспедиция в Питт» — о существовании которой мы знали ещё в начале этого года, станет доступна 13 сентября.

реклама

В рамках данного дополнения игроки смогут выбраться за пределы Аппалачии и отправиться в постапокалиптический Питтсбург, чтобы завести там новых друзей и выполнить целую череду ответственных заданий.

анонсы и реклама ASUS 3070 за 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3080 Gigabyte подешевела на порядок 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3060 MSI дешевле 40тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Само дополнение бесплатное, однако игроки при желании могут приобрести специальные наборы с различной необязательной мелочёвкой.