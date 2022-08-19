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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
id Software объявила о работе над «следующей крупной игрой»
Что бы это ни значило.
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QuakeCon в этом году прошёл незаметно: никаких важных анонсов в его рамках не прозвучало, да и вторичных по своей сути анонсов было столько, что пальцев одной руки окажется слишком много, чтобы пересчитывать по ним их количество. Тем не менее, одна важная весть с данного мероприятия всё же пробилась. Как сообщает портал Aroged, студия id Software в лице её руководителя Марти Страттона сообщила, что уже работает над «следующей крупной игрой».

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Никаких подробностей Страттон не сообщил, поэтому рискнём предположить, что проект находится на зачаточных стадиях развития, и увидеть мы его сможем в лучшем случае через пару-тройку лет.

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Отметим, что данное заявление не стало для журналистов неожиданностью: информация о том, что id Software ищет специалистов для работы над новым проектом, поступает уже на протяжении как минимум нескольких месяцев.

#id software
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Stupid Miner
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