Что бы это ни значило.

QuakeCon в этом году прошёл незаметно: никаких важных анонсов в его рамках не прозвучало, да и вторичных по своей сути анонсов было столько, что пальцев одной руки окажется слишком много, чтобы пересчитывать по ним их количество. Тем не менее, одна важная весть с данного мероприятия всё же пробилась. Как сообщает портал Aroged, студия id Software в лице её руководителя Марти Страттона сообщила, что уже работает над «следующей крупной игрой».

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Никаких подробностей Страттон не сообщил, поэтому рискнём предположить, что проект находится на зачаточных стадиях развития, и увидеть мы его сможем в лучшем случае через пару-тройку лет.

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Отметим, что данное заявление не стало для журналистов неожиданностью: информация о том, что id Software ищет специалистов для работы над новым проектом, поступает уже на протяжении как минимум нескольких месяцев.